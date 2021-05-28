Şüpheli şahıstan ruhsatsız tabanca ele geçirildi
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Şüpheli şahıstan ruhsatsız tabanca ele geçirildi

Şüpheli şahıstan ruhsatsız tabanca ele geçirildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından şüpheli bir şahsın üzerinde ruhsatsız tabanca ve bıçak ele geçirildi.

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından şüpheli bir şahsın üzerinde ruhsatsız tabanca ve bıçak ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 350 Evler Mahallesinde yapılan devriyede sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden şüpheli B.S.'nin yapılan üst aramasında ruhsatsız tabanca, bir adet şarjör ve bıçak ele geçirildi. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan B.S.'ye sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden ceza yazılırken adli tahkikatın başlatıldığı öğrenildi. - NEVŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Şüpheli şahıstan ruhsatsız tabanca ele geçirildi - Haberler
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