Şüpheli şahıstan 120 fişek eroin çıktı
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Şüpheli şahıstan 120 fişek eroin çıktı

Şüpheli şahıstan 120 fişek eroin çıktı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde şüpheli bir şahsın üzerinde yapılan aramada, 120 fişek eroin çıktı.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde şüpheli bir şahsın üzerinde yapılan aramada, 120 fişek eroin çıktı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Çorlu Grup Amirliği ekiplerince ilçeye bağlı Hıdırağa (Kore) Mahallesinde uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan şahıslara yönelik çalışma yapıldı. Çalışmalar kapsamında tespit edilen 1 şahsın üzerinde yapılan aramada, 120 fişek eroin, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 400 TL para ele geçirildi.

Konu ile ilgili olarak yakalanan S.S. "Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak" suçundan gözaltına alınarak soruşturma işlemlerine başlandı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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