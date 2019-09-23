Şüpheli şahıslardan uyuşturucu ele geçirildi

Şüpheli şahıslardan uyuşturucu ele geçirildi

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince durumundan şüphelenilerek durdurulan 4 şahıs üzerinden uyuşturucu ele geçirildi.

23.09.2019 15:44
Şüpheli şahıslardan uyuşturucu ele geçirildi

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince durumundan şüphelenilerek durdurulan 4 şahıs üzerinden uyuşturucu ele geçirildi.


Edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Kızılcapınar Köyü yakınlarında yapılan devriye görevi esnasında durumundan şüphelenilen A.D., H.Ö., E.D. ve M.Ö., isimli şahıslar durdurularak arandı. Yapılan aramalarda 5 gram toz esrar, 12 gram eroin ve 5 gram bonzai ele geçirildi. Uyuşturucu maddelerine el konulurken konuyla alakalı olarak A.D., H.Ö., E.D. ve M.Ö., isimli şahıslar gözaltına alındı.


Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA
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