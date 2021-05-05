Şüpheli şahıslar üzerinde silah ve mühimmat ele geçirildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Şüpheli şahıslar üzerinde silah ve mühimmat ele geçirildi

Şüpheli şahıslar üzerinde silah ve mühimmat ele geçirildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Eskişehir'de bekçiler tarafından şüphe üzerine üst araması yapılan iki şahıs üzerinde silah ve mühimmat ele geçirildi.

Eskişehir'de bekçiler tarafından şüphe üzerine üst araması yapılan iki şahıs üzerinde silah ve mühimmat ele geçirildi.

Büyükdere mahallesinde devriye görevi ifa eden çarşı ve mahalle bekçileri, tarafından durumlarından şüphelenilen şahısları kontrol etti. M.K. isimli şahıstan ruhsatsız 2 adet silah, silahlara ait şarjörler ve 3 adet fişek, 1 adet kesici alet, 11 adet av tüfeği fişeği, Ö.B. isimli şahıstan ise 1 adet teleskopik jop ele geçirilmiş. Hakkında adli işlem yapılan şahıslara ayrıca sokağa çıkma kısıtlamasına riayet etmemekten idari işlem yapıldi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Sağlık çalışanı maskesiz alışverişe gitti, takmamakta diretince ortaya ilginç görüntüler çıktı
Sağlık çalışanı maskesiz alışverişe gitti, takmamakta diretince ortaya ilginç görüntüler çıktı
4 şehir arasında sanayi dayanışması! İmzalar atıldı
4 şehir arasında sanayi dayanışması! İmzalar atıldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Ruhsar Pekcan Süleyman Soylu Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Eda Ece Ebru Yaşar Aleyna Tilki Burak Sergen
Spor Ozan Tufan Gökhan Gönül Burak Yılmaz Abdullah Avcı Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Chp Kaza
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Şüpheli şahıslar üzerinde silah ve mühimmat ele geçirildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 5.5.2021 14:35:48. #1.15#

title