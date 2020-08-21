Şüpheli şahıs üzerinde ruhsatsız tabanca çıktı Eskişehir'de Yunus Timleri ekipleri bir kişi üzerinde ruhsatsız tabanca ele geçirdi.

Eskişehir'de Yunus Timleri ekipleri bir kişi üzerinde ruhsatsız tabanca ele geçirdi.

Alınan bilgiye göre Bahçelievler Mahallesinde devriye görevi yapan Yunus Timleri bir kişiden şüphelenerek durdurdu. Üzerinde yapılan aramalarda şüphelinin üzerinden ruhsatsız tabanca ve iki adet mermi çıktı. Ekipler, şüpheli hakkında yasal işlem başlattı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA