Şüpheli şahıs ekipleri harekete geçirdi
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Şüpheli şahıs ekipleri harekete geçirdi

Şüpheli şahıs ekipleri harekete geçirdi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Adıyaman'da, bir camiinin bahçe kısmında sürekli gezinen şahıs, polis ekiplerini harekete geçirdi.

Adıyaman'da, bir camiinin bahçe kısmında sürekli gezinen şahıs, polis ekiplerini harekete geçirdi.

Edinilen bilgilere göre, Turgut Reis mahallesi Hastane Camii bahçesinde bir şahsın sürekli gezindiğini fark eden vatandaşlar durumundan şüphelenerek polis ekiplerine bilgi verdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, şahsı yakalayarak üst araması gerçekleştirdi. Şahsın yapılan üst aramaların ve kimlik kontrolünden herhangi bir olumsuzlukla karşılaşılmadı. Polis ekipleri alkollü olduğunu düşündüğü şahsı bulunduğu yerden uzaklaştırarak olay yerinden ayrıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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