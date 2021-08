Şüpheli şahıs 560 adet uyuşturucu hapla yakalandı

Samsun'da polis uygulaması sırasında şüpheli bir şahıstan 560 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Kökçüoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Motosikletli ve Bisikletli Timler Büro Amirliği ekipleri yaptıkları uygulamada B.Y. adlı şahsı 560 adet sentetik ecza ile yakaladı. Gözaltına alınan B.Y., Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Polisteki sorgusu tamamlanan B.Y. "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı