Şüpheli şahıs 2 tabancayla yakalandı

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince durumundan şüphelenilen bir şahsın yapılan üst aramasında 2 adet tabanca ele geçirildi.

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince durumundan şüphelenilen bir şahsın yapılan üst aramasında 2 adet tabanca ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman'ın Kahta ilçesine bağlı Narince Köyünde bir şahsın durumundan şüphelenen jandarma ekipleri şahsı durdurarak üst araması gerçekleştirdi. Yapılan aramalarda 2 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Tabancalara jandarma ekiplerince el konulurken şahıs hakkında ise adli işlem başlatıldı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı