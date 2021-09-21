ŞÜPHELİ POŞETTEN ZEYTİNYAĞI ÇIKTI

DUMLUPINAR (DHA) - ANTALYA'da şehiriçi otobüs durağında unutulan ve polisi alarma geçiren şüpheli poşetten biri kavanozda, biri de şişede olmak üzere zeytinyağı çıktı. Olay, saat 17.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Meltem Mahallesi Dumlupınar yan yol üzerinde bulunan şehiriçi otobüs durağında meydana geldi. Durakta bir poşetin unutulduğunu görenler, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla beraber bölgeye polis ekibi sevk edilirken, ekipler şüpheli poşetin olduğu durağın çevresini emniyete aldı. Polis ekipleri, bomba imha polisleri gelene kadar durağa otobüs gelmesini ve bölgeden geçmek isteyen vatandaşları uzaklaştırdı. Durak ve çevresinde poşetin sahibini de arayan ekipler sonuca ulaşamadı. Adrese gelen bomba imha ekipleri, özel kıyafetini giydikten sonra poşeti kontrol etti. Bıçakla kesilen poşetin içerisinden yarım halde biri kavanozda biri şişede zeytinyağı çıktı. Ekiplerin, çalışmasının ardından yol araç ve yaya trafiğine tekrar açıldı.

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