ŞÜPHELİ POŞETTEN ZEYTİNYAĞI ÇIKTI - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

ŞÜPHELİ POŞETTEN ZEYTİNYAĞI ÇIKTI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ANTALYA'da şehiriçi otobüs durağında unutulan ve polisi alarma geçiren şüpheli poşetten biri kavanozda, biri de şişede olmak üzere zeytinyağı çıktı.

DUMLUPINAR (DHA) - ANTALYA'da şehiriçi otobüs durağında unutulan ve polisi alarma geçiren şüpheli poşetten biri kavanozda, biri de şişede olmak üzere zeytinyağı çıktı. Olay, saat 17.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Meltem Mahallesi Dumlupınar yan yol üzerinde bulunan şehiriçi otobüs durağında meydana geldi. Durakta bir poşetin unutulduğunu görenler, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla beraber bölgeye polis ekibi sevk edilirken, ekipler şüpheli poşetin olduğu durağın çevresini emniyete aldı. Polis ekipleri, bomba imha polisleri gelene kadar durağa otobüs gelmesini ve bölgeden geçmek isteyen vatandaşları uzaklaştırdı. Durak ve çevresinde poşetin sahibini de arayan ekipler sonuca ulaşamadı. Adrese gelen bomba imha ekipleri, özel kıyafetini giydikten sonra poşeti kontrol etti. Bıçakla kesilen poşetin içerisinden yarım halde biri kavanozda biri şişede zeytinyağı çıktı. Ekiplerin, çalışmasının ardından yol araç ve yaya trafiğine tekrar açıldı.

ŞÜPHELİ POŞETTEN ZEYTİNYAĞI ÇIKTI

ŞÜPHELİ POŞETTEN ZEYTİNYAĞI ÇIKTI

ŞÜPHELİ POŞETTEN ZEYTİNYAĞI ÇIKTI

ŞÜPHELİ POŞETTEN ZEYTİNYAĞI ÇIKTI
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
'Kibar Feyzo' lakaplı yankesicilik şüphelisi tutuklandı

'Kibar Feyzo' lakaplı yankesicilik şüphelisi tutuklandı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Sezai Temelli Mustafa Destici Binali Yıldırım Mevlüt Çavuşoğlu Temel Karamollaoğlu
Magazin Göksel Gülşen Düm Tek Tek Özge Özpirinçci
Spor Arda Turan Stefan Kuntz Sergen Yalçın Nihat Özdemir Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Demir Çelik
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: ŞÜPHELİ POŞETTEN ZEYTİNYAĞI ÇIKTI - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.09.2021 20:27:31. #1.17#