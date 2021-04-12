Şüpheli poşet fünye ile patlatıldı
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Şüpheli poşet fünye ile patlatıldı

İhlas Haber Ajansı / ONUR DURMUŞ - Haberler | 3. Sayfa

Şüpheli poşet fünye ile patlatıldı Aydın'ın Efeler ilçesindeki bir parkta bank üzerinde unutulan şüpheli poşet, fünye ile patlatıldı.

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Şüpheli poşet fünye ile patlatıldı

AYDIN - Aydın'ın Efeler ilçesindeki bir parkta bank üzerinde unutulan şüpheli poşet, fünye ile patlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, Adnan Menderes Bulvarı, Uğur Mumcu Parkı'ndaki oturma bankının üstünde poşet olduğunu gören vatandaşlar polise ihbarda bulundu. Olay yerine gelen polis ekipleri parka giden yolları şeritle kapatarak önlem aldı. Bölgeye gelen bomba imha ekibi şüpheli paketi fünye ile patlattı. Poşetten çıkan kıyafetler polis tarafından alınarak emniyete götürüldü. Şüpheli poşet nedeniyle kent merkezinde kısa süreli panik yaşandı.

Şüpheli poşet fünye ile patlatıldı
Şüpheli poşet fünye ile patlatıldı
Şüpheli poşet fünye ile patlatıldı
Şüpheli poşet fünye ile patlatıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ONUR DURMUŞ

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