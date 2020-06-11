Şüpheli paketten zulalanmış uyuşturucu çıktı
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Şüpheli paketten zulalanmış uyuşturucu çıktı

Şüpheli paketten zulalanmış uyuşturucu çıktı Gaziantep'te gece caddeye bırakılan ve polis ekiplerinin fünye ile patlattığı şüpheli paketten zulalanmış uyuşturucu madde çıktı.

11.06.2020 00:43 | Son Güncelleme: 11.06.2020 01:48

Şüpheli paketten zulalanmış uyuşturucu çıktı

GAZİANTEP - Gaziantep'te gece caddeye bırakılan ve polis ekiplerinin fünye ile patlattığı şüpheli paketten zulalanmış uyuşturucu madde çıktı.

Edinilen bilgiye göre polis ekipleri, Şehitkamil ilçesi Belkıs Mahallesi'nde şüpheli paket olduğuna dair ihbar aldı. İhbarın ardından, bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekipler, şüpheli paketin bulunduğu 24 nolu caddeye giriş ve çıkışları kapattı. Şüpheli paketin bulunduğu alanı şeritle kapatan ekipler, paketi fünye ile patlattı. Patlatılan pakette yapılan incelemelerde zulalanmış halde yüklü miktarda uyuşturucu madde bulundu.

Olayın ardından mahallede uzun süre inceleme yapan ekipler, şüpheli paketi kim ya da kimlerin bıraktığı ile ilgili geniş çaplı araştırmasını sürdürüyor.

Şüpheli paketten zulalanmış uyuşturucu çıktı

Kaynak: İHA

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