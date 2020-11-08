Şüpheli paketten yastık ve battaniye çıktı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Şüpheli paketten yastık ve battaniye çıktı

08.11.2020 13:23 | Son Güncelleme: 08.11.2020 13:27
Şüpheli paketten yastık ve battaniye çıktı

KÜTAHYA'da yol kenarına bırakılan ve fünye ile patlatılan beze sarılı şüpheli paketten yastık ve battaniye çıktı.

KÜTAHYA'da yol kenarına bırakılan ve fünye ile patlatılan beze sarılı şüpheli paketten yastık ve battaniye çıktı.

Olay, saat 01.00 sıralarında Kütahya-Tavşanlı karayolu sanayi kavşağı meydana geldi. Devriye gezen polis ekipleri yol kenarında beze sarılı şüpheli bir paket görüp, telsizden merkeze bildirdi. Bunun üzerine bölgeye, takviye ekipler ile bomba imha uzmanı sevk edildi. Ekipler güvenlik önlemi alarak çevre yolunu trafiğe kapattı. Bomba imha uzmanı tarafından yeşil alana çekilen şüpheli paket fünye ile kontrollü olarak patlatıldı. Şüpheli paketten battaniye ve yastık çıktı. Kontrollü patlatmanın ardında yol yeniden trafiğe açıldı.


Şüpheli paketten yastık ve battaniye çıktı
Şüpheli paketten yastık ve battaniye çıktı
Şüpheli paketten yastık ve battaniye çıktı
Şüpheli paketten yastık ve battaniye çıktı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Oğuzhan KILIÇ

İlgili Haberler

Şüpheli otomobillerden uyuşturucu ve ruhsatsız silah çıktı: 2 gözaltı
Şüpheli otomobillerden uyuşturucu ve ruhsatsız silah çıktı: 2 gözaltı
Yeşilyurt'tan İzmir'e 10 ton gıda ve 500 battaniye desteği
Yeşilyurt'tan İzmir'e 10 ton gıda ve 500 battaniye desteği
Uzunköprülü Gözde, çeyizi için hazırladığı battaniye ve yastıkları İzmir'e gönderdi - KIRKLARELİ
Uzunköprülü Gözde, çeyizi için hazırladığı battaniye ve yastıkları İzmir'e gönderdi - KIRKLARELİ
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Özgür Özel Mesut Yılmaz Meral Akşener Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Madonna Halil Sezai Türkan Şoray İzzet Yıldızhan
Spor Falcao Can Bartu Tamer Tuna Gökhan Töre Emre Belözoğlu
Daha Fazla Kız Türk Joe Biden Fenerbahçe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Şüpheli paketten yastık ve battaniye çıktı - Kütahya
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.11.2020 13:27:34. #1.15#
title