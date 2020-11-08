Şüpheli paketten yastık ve battaniye çıktı

KÜTAHYA'da yol kenarına bırakılan ve fünye ile patlatılan beze sarılı şüpheli paketten yastık ve battaniye çıktı.

KÜTAHYA'da yol kenarına bırakılan ve fünye ile patlatılan beze sarılı şüpheli paketten yastık ve battaniye çıktı.

Olay, saat 01.00 sıralarında Kütahya-Tavşanlı karayolu sanayi kavşağı meydana geldi. Devriye gezen polis ekipleri yol kenarında beze sarılı şüpheli bir paket görüp, telsizden merkeze bildirdi. Bunun üzerine bölgeye, takviye ekipler ile bomba imha uzmanı sevk edildi. Ekipler güvenlik önlemi alarak çevre yolunu trafiğe kapattı. Bomba imha uzmanı tarafından yeşil alana çekilen şüpheli paket fünye ile kontrollü olarak patlatıldı. Şüpheli paketten battaniye ve yastık çıktı. Kontrollü patlatmanın ardında yol yeniden trafiğe açıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Oğuzhan KILIÇ