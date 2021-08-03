Şüpheli paket polisi alarma geçirdi
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Şüpheli paket polisi alarma geçirdi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Şüpheli paket polisi alarma geçirdi Erzurum'da sağlık ocağı yanına bırakılan şüpheli paket polisi alarma geçirdi.

Şüpheli paket polisi alarma geçirdi

ERZURUM - Erzurum'da sağlık ocağı yanına bırakılan şüpheli paket polisi alarma geçirdi. Paket, uzman ekiplerce fünyeyle patlatılarak imha edildi.

Edinilen bilgiye göre, Palandöken ilçesi Müftü Solakzade Mahallesi Yıldızkent Aile Sağlık Merkezi yanına bırakılan şüpheli paket paniğe neden oldu. Paketi gören vatandaşlar durumu hemen polise bildirdi. Bunun üzerine olay yerine sevk edilen resmi ekipler trafiği ulaşıma kapatarak çevre güvenliği aldı ve vatandaşları uzaklaştırdı. Bomba imha uzmanı incelemesini yaptıktan sonra fünyeyle paketi patlatarak imha etti.

Patlatılan şüpheli paketin içinden cüzdan, saat ve hesap makinesi çıktı. Olay sonrası trafik ulaşıma açıldı.

Şüpheli paket polisi alarma geçirdi
Şüpheli paket polisi alarma geçirdi
Şüpheli paket polisi alarma geçirdi
Şüpheli paket polisi alarma geçirdi
Şüpheli paket polisi alarma geçirdi
Şüpheli paket polisi alarma geçirdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Sefa Tetik

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