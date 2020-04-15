Şüpheli paket merakı sosyal mesafeyi unutturdu
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› 3. Sayfa ›› Şüpheli paket merakı sosyal mesafeyi unutturdu - Haber
Gaziantep, 3. Sayfa

Şüpheli paket merakı sosyal mesafeyi unutturdu

Şüpheli paket merakı sosyal mesafeyi unutturdu Fünye ile patlatılan şüpheli paketten kıyafet çıktı Gaziantep'te şüpheli paket merakı insanlara korona virüs ile mücadeleyi de, sosyal mesafe kuralını da unutturdu.

15.04.2020 19:18 | Son Güncelleme: 15.04.2020 19:21
Şüpheli paket merakı sosyal mesafeyi unutturdu

Şüpheli paket merakı sosyal mesafeyi unutturdu

Fünye ile patlatılan şüpheli paketten kıyafet çıktı

GAZİANTEP - Gaziantep'te şüpheli paket merakı insanlara korona virüs ile mücadeleyi de, sosyal mesafe kuralını da unutturdu. İnsanların kalabalık bir şekilde ve meraklı gözlerle izlediği çantadan ise kıyafet çıktı

Gaziantep'in kent merkezinde insan yoğunluğunun çok fazla olduğu 15 Demokrasi Meydanı'ndaki otobüs duraklarının arkasındaki alana bırakılan çanta bomba paniğine neden oldu. Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik tedbirleri alırken meraklı vatandaşlar, olan biteni anlamaya çalışırken korona virüs ile mücadele tedbirlerini ve sosyal mesafe kurallarını çiğnedi. Güvenlik şeridinin dışında toplanan vatandaşlar korona salgınına aldırış etmeden kalabalık bir şekilde olan biteni izledi. Meraklı bakışlarla vatandaşlar, meraklı bakışlarla olayı anlamaya çalışan vatandaşlardan bazılarında maske bile olmadığı görüldü.

Korona virüs salgını riskine rağmen film gibi olanı izleyen vatandaşlar polislerin ikazlarına rağmen dağılmaması dikkat çekti.

Paket boş çıktı, sosyal mesafe yalan oldu

Yakınında Gaziantep Valiliği ve Emniyet Müdürlüğü binaları da bulunan meydanda güvenlik şeridi çeken ekipler meydana çıkan yolları da bir süre trafiğe kapattı. Olay yerine gelen özel kıyafetli bomba imha ekipleri ise pakette yaptığı incelemenin ardından fünye ile çantayı patlattı. İçerisinden kıyafet çıkan çantanın patlatılmadan önce korona ile mücadele önlemlerini ve sosyal mesafe kuralını altüst eden vatandaşlar çantadan çıkanı öğrenme merakı ile bir kez daha korona virüs tedbirlerini ve sosyal mesafeyi unuttu

Çantanın fünye ile patlatılmasının ardından kapatılan meydan ve caddeler yeniden araç ile yaya trafiğine açıldı

Şüpheli paket merakı sosyal mesafeyi unutturdu

Kaynak: İHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Beşiktaş'tan parasını alamayan yıldız oyuncu, sözleşmesini feshediyor Haber
Beşiktaş'tan parasını alamayan yıldız oyuncu, sözleşmesini feshediyor
10 yaşındaki erkek çocuğu, 19 yaşındaki kıza cinsel istismarda bulundu Haber
10 yaşındaki erkek çocuğu, 19 yaşındaki kıza cinsel istismarda bulundu
Çıplak poz vermeme kuralına 5 ay dayanabilen Kim'den cüretkar paylaşım Haber
Çıplak poz vermeme kuralına 5 ay dayanabilen Kim'den cüretkar paylaşım
8 aydır dışarıda yatıp kalkan vatandaşın şans yüzüne güldü Haber
8 aydır dışarıda yatıp kalkan vatandaşın şans yüzüne güldü
Umre dönüşü karantinada kaldıktan sonra evine dönen kadın, koronavirüsten öldü Haber
Umre dönüşü karantinada kaldıktan sonra evine dönen kadın, koronavirüsten öldü
Koronayı yenen Rüştü'den itiraf: Ben ölürken yaptıklarını unutmayacağım Haber
Koronayı yenen Rüştü'den itiraf: Ben ölürken yaptıklarını unutmayacağım
Fatih Portakal'ın yorumlarından dolayı RTÜK, FOX TV'ye program durdurma cezası verdi
Fatih Portakal'ın yorumlarından dolayı RTÜK, FOX TV'ye program durdurma cezası verdi
Davutoğlu yıllar sonra açıkladı: Bütün teşkilatlar 'İzin verin sizinle istifamızı verelim' dediler
Davutoğlu yıllar sonra açıkladı: Bütün teşkilatlar 'İzin verin sizinle istifamızı verelim' dediler
Son Dakika: Dünya Sağlık Örgütü'nden Trump'ın maddi yardımları kesme kararına ilk yorum: Üzüntüyle karşılıyoruz
Son Dakika: Dünya Sağlık Örgütü'nden Trump'ın maddi yardımları kesme kararına ilk yorum: Üzüntüyle karşılıyoruz
Son bir haftada ölüm/vaka oranının 0,021 olmasına Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara açıklık getirdi
Son bir haftada ölüm/vaka oranının 0,021 olmasına Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara açıklık getirdi
İnfaz düzenlemesiyle cezaevinden çıkan kadın mahkumun sevinci dikkat çekti
İnfaz düzenlemesiyle cezaevinden çıkan kadın mahkumun sevinci dikkat çekti
14 ildeki 41 yerleşim yerinde karantina kararı kaldırıldı
14 ildeki 41 yerleşim yerinde karantina kararı kaldırıldı
Kapadokya bölgesini bu yıl 322 bin 894 turist ziyaret etti
Kapadokya bölgesini bu yıl 322 bin 894 turist ziyaret etti
İlk kez koronavirüs hızlı tanı kitine yönelik operasyon yapıldı! 5.575 kit ele geçirildi
İlk kez koronavirüs hızlı tanı kitine yönelik operasyon yapıldı! 5.575 kit ele geçirildi
Rusya'da 41 kişinin hayatını kaybettiği korkunç uçak kazasının yeni görüntüleri yayınlandı
Rusya'da 41 kişinin hayatını kaybettiği korkunç uçak kazasının yeni görüntüleri yayınlandı
Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Toros: Çernobil'deki yangın bölgesinde batılı rüzgarlar estiği için Türkiye risk altında değil
Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Toros: Çernobil'deki yangın bölgesinde batılı rüzgarlar estiği için Türkiye risk...
Banvit, ihtiyaç sahipleri için 40 ton beyaz et bağışladı
Banvit, ihtiyaç sahipleri için 40 ton beyaz et bağışladı
İspanya basını, Obradovic'in Fenerbahçe Beko'daki geleceğinin belirsiz olduğunu yazdı
İspanya basını, Obradovic'in Fenerbahçe Beko'daki geleceğinin belirsiz olduğunu yazdı
Gün içinde iki kere sallanan Hatay'da 4 büyüklüğünde bir deprem daha oldu
Gün içinde iki kere sallanan Hatay'da 4 büyüklüğünde bir deprem daha oldu
Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 21 bin 645'e yükseldi
Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 21 bin 645'e yükseldi
ABD'li bilim insanlarından sosyal mesafe araştırması: 2022'ye kadar aralıklarla sürdürülebilir
ABD'li bilim insanlarından sosyal mesafe araştırması: 2022'ye kadar aralıklarla sürdürülebilir
Koronavirüs, İstanbul Boğazı'ndaki yunus popülasyonunu artırdı mı? Konunun uzmanı açıklık getirdi
Koronavirüs, İstanbul Boğazı'ndaki yunus popülasyonunu artırdı mı? Konunun uzmanı açıklık getirdi
IMF'den 'mali dengelerin kötüleşeceği' uyarısı: Salgın tüm ülkelerin ekonomisini etkileyecek
IMF'den "mali dengelerin kötüleşeceği" uyarısı: Salgın tüm ülkelerin ekonomisini etkileyecek
Kolombiyalı taraftarlar, 35 gün önce maç izlemeye geldikleri Arjantin'de koronavirüs nedeniyle mahsur kaldı
Kolombiyalı taraftarlar, 35 gün önce maç izlemeye geldikleri Arjantin'de koronavirüs nedeniyle mahsur kaldı
DSÖ'ye ödemeleri donduran Trump'a tepki yağıyor: İnsanlığa karşı işlenen bir suç
DSÖ'ye ödemeleri donduran Trump'a tepki yağıyor: İnsanlığa karşı işlenen bir suç
THY'nin bir pilotu daha koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
THY'nin bir pilotu daha koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Sokağa çıkamayan Fedon, balkondan komşularına konser verdi
Sokağa çıkamayan Fedon, balkondan komşularına konser verdi
100 gündür kayıp olan Gülistan Doku'nun kaybolmasıyla ilgili ailesi, erkek arkadaşını suçluyor
100 gündür kayıp olan Gülistan Doku'nun kaybolmasıyla ilgili ailesi, erkek arkadaşını suçluyor
Şehit çocuğu: Bakan Soylu istifa edince ikinci defa babasız kalmış gibi hissettim
Şehit çocuğu: Bakan Soylu istifa edince ikinci defa babasız kalmış gibi hissettim
Tehlikeli motosiklet yolculuğuna güldüren savunma: Sosyal mesafeye uyuyoruz
Tehlikeli motosiklet yolculuğuna güldüren savunma: Sosyal mesafeye uyuyoruz
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Devlet Bahçeli Ekrem İmamoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Süreyya Sadi Bilgiç Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Tarkan Ece Erken İrem Derici Yıldız Tilbe
Spor Fatih Terim Rüştü Reçber Lionel Messi Bülent Uygun Malcolm Thomas
Daha Fazla Tbmm Milli İnfaz Kadın
Şu an buradasınız: Şüpheli paket merakı sosyal mesafeyi unutturdu - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.4.2020 19:35:12. #1.15#
title