Şüpheli paket fünye ile patlatıldı
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Şüpheli paket fünye ile patlatıldı

Van'ın merkez İpekyolu ilçesinde kaldırıma bırakılan şüpheli paket, ekiplerce fünye ile patlatıldı.

14.02.2020 18:21 | Son Güncelleme: 14.02.2020 18:23
Şüpheli paket fünye ile patlatıldı

'ın merkez ilçesinde kaldırıma bırakılan şüpheli paket, ekiplerce fünye ile patlatıldı.

'nde kaldırıma bırakılan paketi gören vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, yolu trafiğe kapatarak güvenlik önlemi aldı.

İl Emniyet Müdürlüğü bomba imha ekibi, yaptığı inceleme sonrası söz konusu paketi fünye ile patlattı.

Yapılan kontrolün ardından cadde yeniden trafiğe açıldı.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Şüpheli paket fünye ile patlatıldı
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