Şüpheli paket fünye ile patlatıldı
Van'ın merkez İpekyolu ilçesinde kaldırıma bırakılan şüpheli paket, ekiplerce fünye ile patlatıldı.
Van'ın merkez İpekyolu ilçesinde kaldırıma bırakılan şüpheli paket, ekiplerce fünye ile patlatıldı.
Cumhuriyet Caddesi'nde kaldırıma bırakılan paketi gören vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen ekipler, yolu trafiğe kapatarak güvenlik önlemi aldı.
İl Emniyet Müdürlüğü bomba imha ekibi, yaptığı inceleme sonrası söz konusu paketi fünye ile patlattı.
Yapılan kontrolün ardından cadde yeniden trafiğe açıldı.