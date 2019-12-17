Şüpheli paket fünye ile patlatıldı
Batman'da refüje bırakılan şüpheli paket fünye ile patlatıldı.
Batman'da refüje bırakılan şüpheli paket fünye ile patlatıldı.
Alınan bilgiye göre, Şirinevler Mahallesindeki belediye hizmet binası önünde etrafı bantlanmış şüpheli poşeti fark eden vatandaşlar durumu polise bildirdi.
Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.
Güvenlik önlemlerinin alınmasının ardından İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı bomba imha uzmanlarınca şüpheli paket fünye ile patlatıldı.
Paketin boş olduğu belirlendi.