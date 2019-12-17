Şüpheli paket fünye ile patlatıldı
Haberler » Güncel » Şüpheli paket fünye ile patlatıldı - Haber

Şüpheli paket fünye ile patlatıldı

Batman'da refüje bırakılan şüpheli paket fünye ile patlatıldı.

17.12.2019 13:20 | Son Güncelleme: 17.12.2019 13:21

'da refüje bırakılan şüpheli paket fünye ile patlatıldı.

Alınan bilgiye göre, Mahallesindeki belediye hizmet binası önünde etrafı bantlanmış şüpheli poşeti fark eden vatandaşlar durumu polise bildirdi.

Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Güvenlik önlemlerinin alınmasının ardından İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı bomba imha uzmanlarınca şüpheli paket fünye ile patlatıldı.

Paketin boş olduğu belirlendi.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Şüpheli paket fünye ile patlatıldı
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler