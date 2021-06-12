Şüpheli otomobilden uyuşturucu ele geçirildi
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Şüpheli otomobilden uyuşturucu ele geçirildi

Şüpheli otomobilden uyuşturucu ele geçirildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Adıyaman'da polis ekiplerinin durumundan şüphelendiği bir otomobilde yapılan aramalarda uyuşturucu maddesi ele geçirildi.

Adıyaman'da polis ekiplerinin durumundan şüphelendiği bir otomobilde yapılan aramalarda uyuşturucu maddesi ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Altınşehir mahallesi Üniversite Kavşağı yakınlarında Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimlerde durumundan şüphelenilen bir otomobil durdurularak arandı. Yapılan aramalarda otomobil içerisinde 5 gram metamfetamin maddesi ile bu maddenin içimi esnasında kullanılan aparat ele geçirildi. Uyuşturucu maddesine el konulurken otomobilde bulunan 4 kişi ise gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Şüpheli otomobilden uyuşturucu ele geçirildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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