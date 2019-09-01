Şüpheli otomobilden uyuşturucu çıktı

Şüpheli otomobilden uyuşturucu çıktı

Adıyaman'da, polis ekiplerince durumundan şüphelenilerek durdurulan otomobilden uyuşturucu çıktı.

01.09.2019 16:47
Şüpheli otomobilden uyuşturucu çıktı

Adıyaman'da, polis ekiplerince durumundan şüphelenilerek durdurulan otomobilden uyuşturucu çıktı.


Edinilen bilgilere göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından bir otomobilin durumundan şüphelenerek otomobil kent merkezinde durduruldu. Otomobil içerisinde yapılan aramalarda 49 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi. Ele geçirilen esrar maddesine el konulurken konuyla alakalı olarak 1 şahıs gözaltına alındı.


Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA
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