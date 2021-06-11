Şüpheli otomobilde uyuşturucu ele geçirildi

Adıyaman'da, şüphe üzerine durdurulan bir otomobilde yapılan aramalarda bonzai maddesi ele geçirilirken, 3 kişi gözaltına alındı.

Adıyaman'da, şüphe üzerine durdurulan bir otomobilde yapılan aramalarda bonzai maddesi ele geçirilirken, 3 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince durumundan şüphelenilen bir otomobil durdurularak arandı. Otomobilde yapılan aramalarda 5 gram bonzai maddesi ele geçirildi. Bonzai maddesi muhafaza altına alınırken, konuyla ilgili olarak otomobilde bulunan S.K., T.G. ve Y.M. isimli şahıslar gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı