Şüpheli otomobilde uyuşturucu ele geçirildi
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Şüpheli otomobilde uyuşturucu ele geçirildi

Şüpheli otomobilde uyuşturucu ele geçirildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Adıyaman'da, şüphe üzerine durdurulan bir otomobilde yapılan aramalarda bonzai maddesi ele geçirilirken, 3 kişi gözaltına alındı.

Adıyaman'da, şüphe üzerine durdurulan bir otomobilde yapılan aramalarda bonzai maddesi ele geçirilirken, 3 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince durumundan şüphelenilen bir otomobil durdurularak arandı. Otomobilde yapılan aramalarda 5 gram bonzai maddesi ele geçirildi. Bonzai maddesi muhafaza altına alınırken, konuyla ilgili olarak otomobilde bulunan S.K., T.G. ve Y.M. isimli şahıslar gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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