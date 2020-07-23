Şüpheli otomobilde 'sahte para' ve 'uyuşturucu' ele geçirildi: 3 gözaltı MUĞLA'nın Milas ilçesinde, polis ekiplerince durdurulan otomobilde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu ile sahte ehliyet ve sahte para ele geçirildi.

MUĞLA'nın Milas ilçesinde, polis ekiplerince durdurulan otomobilde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu ile sahte ehliyet ve sahte para ele geçirildi. Otomobildeki 3 kişi gözaltına alındı.

Milas Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, ilçe girişinde girişinde yaptıkları uygulamada şüphe üzerine bir otomobili durdurdu. Otomobilde yapılan aramada, bir miktar uyuşturucu madde ile sahte ehliyet ve sahte para ele geçirildi. Otomobilde bulunan E.D., T.K. ve C.Ç. isimli şüpheliler ise gözaltına alındı. Emniyete götürülen şüphelilerin, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Kaynak: DHA