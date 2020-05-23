Şüpheli ölümü sosyal mesafesiz izlediler
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Şüpheli ölümü sosyal mesafesiz izlediler

Şüpheli ölümü sosyal mesafesiz izlediler Beyoğlu'nda şüpheli ölümü sosyal mesafeye aldırış etmeden izlediler Beyoğlu'nda evsiz olduğu öğrenilen bir kişi henüz bilinmeyen bir sebeple vefat etti.

23.05.2020 11:52 | Son Güncelleme: 23.05.2020 11:57

Şüpheli ölümü sosyal mesafesiz izlediler

Beyoğlu'nda şüpheli ölümü sosyal mesafeye aldırış etmeden izlediler

İSTANBUL - Beyoğlu'nda evsiz olduğu öğrenilen bir kişi henüz bilinmeyen bir sebeple vefat etti. Polis ve sağlık ekipleri şahsın bulunduğu yere gelirken çevredeki vatandaşların ekipleri, sosyal mesafeye aldırış etmeden izlemesi pes dedirtti.

Olay, Beyoğlu Fatih Sultan Caddesi'nde saat 16.00 sularında meydana geldi. Evsiz olduğu öğrenilen bir erkek şahıs bilinmeyen sebeple bir apartmanda ölü bulundu. Vatandaşlar şahsın cansız bedenini gördükten sonra durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen 112 ilk yardım ekipleri özel kıyafetlerini giyerek inceleme yaptı. Polis ekipleri de güvenlik şeridi çekerek vatandaşları uzaklaştırdı.

"Sosyal mesafeyi unuttular"

Çevredeki vatandaşlar ise meraklı gözlerle ekiplerin incelemelerini seyretti. Vatandaşların bazılarının maske takmadığı da kameralara yansıdı. Caddedeki kalabalık ve vatandaşların olay anını sosyal mesafeye uymadan izlemeleri ise pes dedirtti.

Şüpheli ölümü sosyal mesafesiz izlediler

Kaynak: İHA

Manşet

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