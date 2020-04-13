Şüpheli ölümlere Adli Tıp Kurumu'nda koronavirüs testi KORONAVİRÜS nedeniyle hastaneler dışında hayatını kaybedenlerin tespit edilmesi için Adli Tıp Kurumu'nun, savcılıkların talepleri doğrultusunda testler yaptığı öğrenildi.

KORONAVİRÜS nedeniyle hastaneler dışında hayatını kaybedenlerin tespit edilmesi için Adli Tıp Kurumu'nun, savcılıkların talepleri doğrultusunda testler yaptığı öğrenildi.

DHA'nın edindiği bilgilere göre hastane dışında gerçekleşen ve koronavirüs (Covid 19) şüphesi taşıyan ölümler, savcıların talepleri doğrultusunda Adli Tıp Kurumu'na sevkediliyor. Koronavirüs testi yapılan cenazelerde, pozitif sonuç alınanlar Sağlık Bakanlığı verilerine ekleniyor.

Sağlık Bakanlığı'nın düzenli olarak açıkladığı, Covid 19 nedeniyle hayatını kaybeden hasta sayısıyla ilgili verilerin bir kısmının da Adli Tıp Kurumu'ndan geldiği öğrenildi. Edinilen bilgiye göre hastaneler dışında koronavirüs şüphesiyle ölen hastalara, savcıların talepleri üzerine Adli Tıp Kurumu test yapıyor. Sonuçları pozitif çıkan cenazelerle ilgili veriler Sağlık Bakanlığı'na bildirilerek, kayıtlara giriyor.

Adli Tıp Kurumu'na sevkedilen ve şüpheli cenazelerle ilgili koronovirüs testinin, diğer hastalarla aynı şekilde yapıldığı öğrenildi. Buna göre koronavirüs için cenazeden örnekler alınıyor. Adli Tıp Kurumu laboratuvalarında alınan örneklere inceleniyor. Ölen kişide koronavirüs olup olmadığı belirlendikten sonra, sonuçlar Sağlık Bakanlığı'na bildiriliyor.

Kaynak: DHA