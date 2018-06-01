Şüpheli Ölümle İlgili Gözaltına Alınan 4 Kişi Serbest

SAMSUN'da, 3 katlı binanın bahçesinde ölü olarak bulunan Sebahattin Bayraktar (48), olayı ile ilgili 4 kişi gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen 4 kişi çıkartıldıkları nöbetçi mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, dün Samsun'un Karşıyaka Mahallesi'nde meydana geldi. 3 katlı binanın bahçesinde birinin hareketsiz yattığını gören çevredekiler, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri, bina girişinde hareketsiz yatan kişinin öldüğünü belirledi. Polis ekipleri, ölen kişinin Sebahattin Bayraktar'a ait olduğunu tespit etti. Bayraktar'ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna ardında da kesin ölüm sonucu için Trabzon Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayı aydınlatmak için çalışma başlatan Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri, soruşturma kapsamında M.K., İ.K., Ö.K. ve M.A.'yı gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

- Samsun