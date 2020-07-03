Şüpheli ölüm Bursa'da yalnız yaşayan kişi evinde ölü bulundu.

Bursa'da yalnız yaşayan kişi evinde ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, Küplüpınar Mahallesi Güven Sokak'ta Orhan Ataş'ın (68) yaşadığı evden kötü kokular geldiğini fark eden mahalle sakinleri durumu yetkililere bildirdi.

Bunun üzerine eve gelen polis ekipleri, itfaiye yardımıyla girdiği evde Ataş'ın cesediyle karşılaştı.

Uzun süre önce vefat ettiği belirlenen ve ölümü şüpheli bulunan Ataş'ın cesedi, evdeki incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Kaynak: AA