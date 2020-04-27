Şüpheli ölüm
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Şüpheli ölüm

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde 79 yaşındaki bir kişi evinde ölü bulundu.

Şüpheli ölüm
27.04.2020 17:51 | Son Güncelleme: 27.04.2020 17:52

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde 79 yaşındaki bir kişi evinde ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, Göltepe Mahallesi Türkbahçe TOKİ Konutları'nda yalnız yaşayan İsmail Donat'tan (79) haber alamayan yakınları eve gitti.

Dört katlı binanın giriş katındaki evin kapısının açık olduğunu gören komşuları içeri girdiklerinde Donat'ı yerde hareketsiz buldu.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Donat'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından cenaze İslahiye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Burada yapılan işlemlerin ardından Donat'ın naaşı toprağa verilmek üzere Hatay'ın Reyhanlı ilçesine gönderildi.

Bu arada, Donat'ın evinin bulunduğu apartman İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararınca tedbir amacıyla bir süre karantinaya alındı.

Şüpheli ölüm

Kaynak: AA

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