Şüpheli ölüm

Antalya'da bir kişi evinde ölü bulundu.

Kepez ilçesi Çankaya Mahallesi'nde oturan Funda Alacaoğlu'ndan (37) haber alamayan komşuları, kapıyı çalmalarına rağmen açılmayınca balkon kapısından içeri girdi.

Alacaoğlu'nu yatağında hareketsiz bulan komşuları, polisi aradı. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Alacaoğlu'nun hayatını kaybettiğini belirledi.

Bir süre önce eşinden boşandığı anlaşılan Alacaoğlu'nun vücudunda morluklar tespit edildi. Cenaze, savcılık incelemesinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA