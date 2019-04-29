Şüpheli Ölüm

Gaziantep'te boş arazide Suriye uyruklu bir kişinin cesedi bulundu.

Alınan bilgiye göre, Çakmak Mahallesi İpek Yolu yakınlarında boş arazide yerde yatan bir kişi olduğunu gören vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerine durumu bildirdi.

Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince yapılan incelemede söz konusu kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Polis ekipleri yaptıkları incelemede cesedin Suriye uyruklu 3 çocuk babası Mustafa Mustafa'ya (55) ait olduğunu belirledi.

Durumu öğrenen Mustafa'nın yakınları olay yerine geldi.

Ceset, otopsi Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Mustafa'nın yaklaşık 6 yıl önce Suriye'den Türkiye'ye geldiği, bir ayakkabı atölyesinde çalıştığı, kalp ve astım rahatsızlıkları bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: AA