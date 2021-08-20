Şüpheli kuzen Muhsin Demir hakkındaki iddialarla Neler Oluyor Hayatta'da cevap verdi.
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Şüpheli kuzen Muhsin Demir hakkındaki iddialarla Neler Oluyor Hayatta'da cevap verdi.

Şüpheli kuzen Muhsin Demir hakkındaki iddialarla Neler Oluyor Hayatta'da cevap verdi.
Hürriyet - Haberler | Magazin

Delil yetersizliğinden serbest bırakılan Demir, kızın 14 değil, 17 yaşında olduğunu ileri sürerek istismar iddialarını yalanladı.

Delil yetersizliğinden serbest bırakılan Demir, kızın 14 değil, 17 yaşında olduğunu ileri sürerek istismar iddialarını yalanladı. "Müzik öğretmeniyim." diyen şüpheli iddialardan sonra açığa alındığını anlattı. Sonra da "Amcamın, annemde ve babamın malında gözü var o yüzden komplo kurdular." sözleriyle kendisine iftira atıldığını söyledi. Önceden küçük kızın ablasını istediği yönündeki iddialar için ise "Babam gitti ablasını istedi. Amcam vermedi. Ben de "Benden başka kimseye vermeyeceksin. Çünkü ben amcasının oğluyum" dedim. Ablanın bu nedenle kız kardeşiyle birlikte "kendi önünü açmak için" komplo kurduğunu iddia etti.

 14 yaşında kız çocuğuna istismarda bulunduğu iddiaları hakkında söyledikleri ise infial uyandırdı. "Kendi rızasıyla geldi." diyen şüphelinin yaptığı açıklamalara Hakan Ural'ın tepki vermesi üzerine de "Kimse kimseye zorla bir şey yaptıramaz." dedi. Açıklamaları infial uyandıran şüpheli Muhsin Demir'in sözlerinden birkaç dakika sonra hakkında yakalama kararı çıkarıldığı belirtildi.

 Neler Oluyor Hayatta canlı yayınla hafta içi her gün Kanal D'de....

Kaynak: Hürriyet

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