Şüpheli Kişi ve Araçlar Üzerinde Denetimler Devam Ediyor

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri tarafından durumundan şüphelenilen kişi ve araçlar üzerinde denetimler devam ediyor.

Şehir merkezine 15 dakika mesafede olan Adıyaman Karadağ Hatıra Ormanlık alan içerisi ve çevresinde polis ekipleri tarafından asayiş denetimi yapıldı. Yapılan denetimlerde ormanlık alan içerisinde bulunan yol kenarlarında araç içerisinde oturan şahısların üst aramaları, GBT sorgulaması yapılırken araçlarda ise aramalar gerçekleştirildi.

Yapılan denetimler kapsamında her hangi bir olumsuzlukla karşılaşılmazken denetimlerin sıklıkla devam edeceği belirtildi. - ADIYAMAN