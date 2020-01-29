Şüpheli hareketler sergiledi, üzerinden uyuşturucu çıktı
Haberler » 3. Sayfa » Şüpheli hareketler sergiledi, üzerinden uyuşturucu çıktı - Haberler

Şüpheli hareketler sergiledi, üzerinden uyuşturucu çıktı

Mardin'in Kızıltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince durumundan şüphelenilerek durdurulan bir şahsın üzerinden 6.35 gram eroin çıktı.

29.01.2020 12:19 | Son Güncelleme: 29.01.2020 12:24
Şüpheli hareketler sergiledi, üzerinden uyuşturucu çıktı

'in İlçe ekiplerince durumundan şüphelenilerek durdurulan bir şahsın üzerinden 6.35 gram eroin çıktı.


Kızıltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği görevlilerince 26 Ocak 2019'da Yeni Mahalle Kazım Karabekir Caddesi üzerinde şüpheli hareketler sergileyen şahsın üst aramasında satışa hazır 6.35 gram eroin ele geçirildi.


Ayrıcı polis ekipleri Selahattin Eyyubi Mahallesi, Yoldere Caddesi üzerinde dur ikazına uymayan aracın takibi sonrasında 4 şahıs araçtan uzaklaşmaya çalışırken polis ekiplerince yakalandı. Şahıslar üzerinden 1 adet ruhsatsız tabanca 8 adet mermi, 4.5 gram metamfetamin, 6 bin 500 lira nakit para ele geçirildi. Nöbetçi Cumhuriyet Savcısı talimatlarıyla 4 şahsa, 6136 SKM ruhsatsız tabanca taşımaktan, uyuşturucu madde elde edilen 2 şahsa da uyuşturucu madde bulundurmaktan işlem başlatıldı. - MARDİN

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler