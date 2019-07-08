Şüpheli düzenek öğrencilerin deney seti çıktı

MANİSA'nın Şehzadeler ilçesinde, işlek bir caddede üzerindeki çöp konteynerinin yanına bırakılan içinde sıvı bulunan üzeri folyo kaplı, kablolu şişelerin, bomba düzeneği olabileceği şüphesi, korkuttu. İhbar üzerine gelen özel kıyafetli bomba imha uzmanı tarafından yapılan incelemede düzeneğin yakındaki bir okuldaki öğrencilerin yıl içinde yaptığı deney seti olduğunun ortaya çıkması herkese rahat bir nefes aldırdı.

Bugün saat 12.00 sıralarında, 1. Anafartalar Mahallesi Mustafa Kemal Paşa Caddesi'ndeki bir çöp konteynerinin yanında kablolar ve yalıtımlı folyo ile sarılmış şişelerde düzenek olduğunu fark eden çevredekiler, bomba olabileceği şüphesiyle durumu cadde üzerinde görevli trafik polisine bildirdi. Trafik polisinin ilgili yerlere durumu iletmesi üzerine olay yerine bomba imha ekibi sevk edildi. Tedbir amacıyla bir itfaiye aracı ve 112 Acil Servis ekibi de olay yerine yönlendirildi.

Polis ekipleri, çevrede geniş güvenlik önlemleri alınırken durumun ciddiyetini kavramayan bazı vatandaşlar ise cep telefonundan olayı görüntülemek için birbirleriyle yarıştı. Ekiplerin uzun uğraşlar sonucu vatandaşları uzaklaştırmasının ardından özel kıyafetli bomba imha uzmanı çöp konteynerinin yanındaki şüpheli düzeneğin yanına gidip, incelemede bulundu. Bomba imha uzmanının incelemesinde düzeneğin bomba olmadığını belirleyerek toplaması herkese rahat bir nefes aldırdı. Düzeneğin, bölgedeki özel bir lisenin öğrencileri tarafından yıl içerisinde yaptığı deneyde kullandığı, içinde vişne suyu bulunan set olduğu anlaşıldı. Yaz tatiline giren lisedeki tadilat sırasında okulun hizmetlilerinin öğrencilerin yaptığı deney setini çöp konteynerinin yanına koyduğu öğrenildi. Polis, olayla ilgili olarak bir öğretmen ve bir hizmetli olmak üzere 2 kişinin ifadesine başvurdu.



Kaynak: DHA