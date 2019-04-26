Şüpheli Çantadan Ders Kitapları Çıktı
Samsun'un İlkadım ilçesinde fünyeyle patlatılan şüpheli çantadan ders kitapları çıktı.
Samsun'un İlkadım ilçesinde fünyeyle patlatılan şüpheli çantadan ders kitapları çıktı.
Polis ekipleri, 19 Mayıs Bulvarı Öğretmenevi önünde şüpheli çanta bulunduğu ihbarı üzerine harekete geçti.
Olay yerine gelen ekipler, çevrede güvenlik önlemi alarak caddeyi trafiğe kapattı.
Bomba imha uzmanınca incelenen çanta, fünye ile patlatıldı. Çantadan ders kitapları ile okul önlüğü çıktı.
Çalışmaların ardından yol, yeniden trafiğe açıldı.
Kaynak: AA