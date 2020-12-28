Şüpheli çanta paniğe neden oldu, meraklı vatandaşlar film gibi izlediler
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Şüpheli çanta paniğe neden oldu, meraklı vatandaşlar film gibi izlediler

28.12.2020 16:14 | Son Güncelleme: 28.12.2020 16:36
Şüpheli çanta paniğe neden oldu, meraklı vatandaşlar film gibi izlediler

Sivas'ta çardakta unutulan çanta paniğe neden oldu.

Sivas'ta çardakta unutulan çanta paniğe neden oldu. Fünyeyle patlatılan çantadan elbise çıktı.

Edinilen bilgilere göre olay, kent merkezi Kılavuz Mahallesi'nde bulunan Şehitler Parkında meydana geldi. Çocuk alanına yakın bir kısımda bulunan çardakta sahipsiz çantayı fark eden vatandaşlar, durumu polis ekiplerine bildirdi. Polis ekiplerince çantada yapılan inceleme sonrası çevrede güvenlik önlemi alınarak bomba imha uzmanı ekiplerine haber verildi. Şüpheli çanta, uzman ekiplerce uzaktan kumandalı fünye ile patlatıldı. Patlatılan çantanın içinden elbise çıktı. Çevredeki apartmanlarda yaşayanlar ve meraklı vatandaşlar ekiplerin uyarılarını hiçe sayarak çalışmaları film izler gibi izlediler.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

(İHA)

Şüpheli çanta paniğe neden oldu, meraklı vatandaşlar film gibi izlediler
Şüpheli çanta paniğe neden oldu, meraklı vatandaşlar film gibi izlediler
Şüpheli çanta paniğe neden oldu, meraklı vatandaşlar film gibi izlediler
Şüpheli çanta paniğe neden oldu, meraklı vatandaşlar film gibi izlediler
Şüpheli çanta paniğe neden oldu, meraklı vatandaşlar film gibi izlediler

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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