Şüpheli çanta fünye ile patlatıldı GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Ekiplerin apartmanın girişine bırakılan şüpheli çanta çevresinde önlem alması Bomba imha ekibinin şüpheli çantayı fünye ile patlatması Çantanın içinden çıkan malzemeler Afyonkarahisar'da şüpheli çanta fünye ile patlatıldıAfyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde bir apartmanın...

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Ekiplerin apartmanın girişine bırakılan şüpheli çanta çevresinde önlem alması Bomba imha ekibinin şüpheli çantayı fünye ile patlatması Çantanın içinden çıkan malzemeler Afyonkarahisar'da şüpheli çanta fünye ile patlatıldı Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde bir apartmanın giriş kapısına bırakılan şüpheli çanta, ekiplerce fünye ile patlatıldı. Çay Mahallesi Ali Çetinkaya sokakta bir apartmanın girişine bırakılan çantayı gören vatandaşlar, durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, apartman ve çevre binalardaki sakinleri boşaltarak güvenlik önlemi aldı. Apartmanın geçtiği yol güzergahı da taşıt ve yaya trafiğine kapatıldı. Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğünden gelen bomba imha ekibi, yaptığı inceleme sonrası söz konusu çantayı fünye ile patlattı. Büyük bir gürültüyle patlatılan çantanın içerisinden el aletleri çıktı. Yapılan kontrolün ardından kapatılan yol yeniden trafiğe açıldı. Kaynak: AA