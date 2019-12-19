Şüpheli çanta fünye ile patlatıldı
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Şüpheli çanta fünye ile patlatıldı

Muğla'nın Menteşe İlçesi Cumhuriyet Meydanına bırakılan şüpheli sırt çantası bomba imha uzmanı tarafından fünye ilepatlatıldı.

19.12.2019 16:22 | Son Güncelleme: 19.12.2019 16:27
Şüpheli çanta fünye ile patlatıldı

'nın İlçesi Cumhuriyet Meydanına bırakılan şüpheli sırt çantası bomba imha uzmanı tarafından fünye ile


patlatıldı. Şüpheli çantanın içinden salatalık, çocuk bezi ve 10 lira para çıktı.


Olay Muğla'nın Menteşe İlçesi Cumhuriyet Meydanında yaşandı. Halk Bankası yanına bırakılan şüpheli sırt çantasını fark eden vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. Ardından bölgeye çok sayıda polis ekibi ile bomba imha uzmanı yönlendirildi. Olay yerine gelen polis, çevrede güvenlik önlemi alırken, çağrılan bomba imha uzmanı özel kıyafetlerini giyip şüpheli çantayı fünye ile patlattı. Çantanın içinden salatalık, çocuk bezi ve 10 lira para çıktı. - MUĞLA

Kaynak: İHA
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