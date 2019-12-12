Şüpheli böyle yakalandı
Haberler » Güncel » Şüpheli böyle yakalandı - Haber

Şüpheli böyle yakalandı

Kanser tarama merkezinde temizlikçiyi öldürüp, yüksekokul çalışanını yaraladı (2)Bayburt'ta, Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi'nde (KETEM) tartıştığı temizlik görevlisi Zehra Erdemir'i (40) bıçaklayarak öldüren, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu'nda çalışan Süleyman Alan'ı...

12.12.2019 21:36 | Son Güncelleme: 12.12.2019 21:37
Şüpheli böyle yakalandı

Kanser tarama merkezinde temizlikçiyi öldürüp, yüksekokul çalışanını yaraladı (2)

'ta, Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi'nde (KETEM) tartıştığı temizlik görevlisi Zehra Erdemir'i (40) bıçaklayarak öldüren, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu'nda çalışan Süleyman Alan'ı (47) bıçakla ağır yaralayan Recai Ç.'nin, üniversite kampüsü önünde yakalandığı anlara ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, polis tarafından yere yatırılarak etkisiz hale getirilen saldırgan polis aracına bindiriliyor. Recai Ç.'nin polisteki sorgusu sürüyor.

Kaynak: DHA

Haber Videosu

: Şüpheli böyle yakalandı
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler