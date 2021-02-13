Şüpheli bir valiz sebebiyle Federal Meclis'in çevresi kapatıldı
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Şüpheli bir valiz sebebiyle Federal Meclis'in çevresi kapatıldı

13.02.2021 16:46 | Son Güncelleme: 13.02.2021 16:51

Almanya'nın başkenti Berlin'de şüpheli bir valiz bulunması sebebiyle Federal Meclis'in çevresinde güvenlik önlemleri alınarak kapatıldı.

Almanya'nın başkenti Berlin'de şüpheli bir valiz bulunması sebebiyle Federal Meclis'in çevresinde güvenlik önlemleri alınarak kapatıldı.

Federal Meclis'in önündeki çimenlik alanda şüpheli bir valizin bulunmasının ardından polis meclis çevresinin kapatıldığını ve U5 hattındaki metronun Bundestag istasyonunda durmadığını açıkladı.

Uzmanlar olay yerine gelerek valizi inceledi. Valizden radyo, tuvalet kağıdı ve CD'lerin çıkması üzerine güvenlik önlemleri kaldırıldı

Şüpheli bir valiz sebebiyle Federal Meclis'in çevresi kapatıldı
Şüpheli bir valiz sebebiyle Federal Meclis'in çevresi kapatıldı
Şüpheli bir valiz sebebiyle Federal Meclis'in çevresi kapatıldı
Şüpheli bir valiz sebebiyle Federal Meclis'in çevresi kapatıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erbil Başay

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