Şüpheli Bavul Fünye ile Patlatıldı
Sivas'ın Şarkışla ilçesinde yol kenarına bırakılan şüpheli bavul, fünye ile patlatıldı.
Sivas'ın Şarkışla ilçesinde yol kenarına bırakılan şüpheli bavul, fünye ile patlatıldı.
Esentepe Mahallesi eski Pınarpaşı yolu kenarına bırakılan şüpheli bavulu gören vatandaşlar, durumu polise bildirdi. Polis ekiplerinin çevrede güvenlik önlemi almasının ardından olay yerine il merkezinden bomba imha uzmanı çağrıldı.
Bomba imha uzmanının fünye ile patlattığı bavul boş çıktı.