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Şüpheli araçtan uyuşturucu ve silah çıktı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Şüpheli araçtan uyuşturucu ve silah çıktı

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde şüphe üzerine durdurulan araçtan uyuşturucu madde ve silah çıktı.

HİSARCIK, KÜTAHYA (İHA) - Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde şüphe üzerine durdurulan araçtan uyuşturucu madde ve silah çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Suruç İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Günenakan kırsal Mahallesi Tezuken mevkisinde devriye görevi sırasında şüphelendikleri bir aracı durdurdu. İçerisinde 2 kişinin bulunduğu araçta arama yapan ekipler, 3 gram eroin, 24 gram metamfetamin ve 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirdi.

Gözaltına alınan N.Z. ve M.Ç. isimli şahıslar jandarma karakoluna götürülürken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞANLIURFA

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Uyuşturucu, Şanlıurfa, Hisarcık, Silah, 3. Sayfa, Haber

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