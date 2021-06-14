Şüpheli araçtan uyuşturucu çıktı
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Şüpheli araçtan uyuşturucu çıktı

Şüpheli araçtan uyuşturucu çıktı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Tekirdağ'da uygulama noktasında durdurulan şüpheli araçta 36 gram metamfetamin ele geçirildi.

Tekirdağ'da uygulama noktasında durdurulan şüpheli araçta 36 gram metamfetamin ele geçirildi.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı narkotik ekipleri, uyuşturucu ile mücadelesini kararlılıkla sürdürüyor. Uyuşturucu ticaretine yönelik yapılan çalışmalar neticesinde Süleymanpaşa ilçesi TOKİ Kavşağı'nda oluşturulan uygulama noktasında şüpheli bir araç durduruldu. Araçta yapılan aramada bir torba içinde 36 gram metamfetamin adlı uyuşturucu ele geçirildi. Konuyla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Şüpheli araçtan uyuşturucu çıktı - Haberler
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