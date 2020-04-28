Şüpheli araçtan uyuşturucu çıktı Hatay'ın İskenderun ilçesinde uyuşturucu bulunan araçtaki 3 kişi gözaltına alındı.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde uyuşturucu bulunan araçtaki 3 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliğince uygulama noktasında durdurulan şüpheli araçta yapılan arama sonucunda 152 gram esrar maddesi ele geçirildi. Araç içerisindeki M.E.A., U.K. ve E.K. isimli şahıslar gözaltına alınarak emniyet müdürlüğüne götürüldü. - HATAY

Kaynak: İHA