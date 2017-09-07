Şüpheli Araçtan Uyuşturucu Çıktı

Aksaray'da, uygulama noktasında şüphe üzerine durdurulan bir otomobili arayan polis ekipleri, uyuşturucu madde ele geçirdi.



İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Aksaray-Adana karayolunun 10. kilometresindeki uygulama noktasında, şüphe üzerine Mahmut S. yönetimindeki 34 UP 4968 plakalı otomobili durdurdu.



Aramalarda, otomobilin çeşitli yerlerine gizlenmiş 9 bin 450 uyuşturucu hap, 140 gram skank, bir gram kokain ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 500 lira ele geçirildi.



Gözaltına alınan sürücü Mahmut S, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.