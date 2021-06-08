Şüpheli araçtan tarihi eser çıktı
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Şüpheli araçtan tarihi eser çıktı

Şüpheli araçtan tarihi eser çıktı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından şüpheli araçta tarihi eser ele geçirildi.

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından şüpheli araçta tarihi eser ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yol kontrol ve denetleme noktasında şüpheli araç içerisinde yapılan aramada tarihi eser niteliğinde 8 adet madeni para, 2 adet gümüş renkli metal bilezik, 1 adet 8 cm uzunluğunda toprak küp ele geçirildi.

Araç sürücüsü halkında 2863 sayılı kültür ve tabiat varlıklarını koruma kanununa muhalefet etmek suçundan adli işlem yapıldığı öğrenildi. - NEVŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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