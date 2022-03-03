Şüpheli araçtan sahte para çıktı

HİSARCIK, KÜTAHYA (İHA) - Nevşehir'in Avanos ilçesinde durumundan şüphelenilerek durdurulan bir araçtan uyuşturucu madde ve çok sayıda sahte para ele geçirildi.

Nevşehir Emniyet Müdürlüğünden yapılın yazılı açıklamaya göre; Avanos İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince durumundan şüphelenilen 50 plakalı araç durduruldu. Araçta bulunan M.K.K ve M.Y'nın üst aramasında ve araçta yapılan adli aramada 1 adet kilitli poşet içerisinde 16 gram Metamfetamin, 1 adet alüminyum folyoya sarılı 0.5 gram Kubar Esrar, 1 adet sigara kağıdına sarılı vaziyette 0.5 gram esrar, 1 adet hassas terazi, 90 adet üzerinde aynı seri numaraları bulunan 100 TL, 93 adet 200 TL toplamda 27.600 TL para, 1 adet tabanca, 1 adet şarjör, 3 adet 7,65 mm dolu fişek ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen M.K.K ve M.Y., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - NEVŞEHİR

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa