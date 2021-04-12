Şüpheli araçtan minyatür sera ve kenevir tohumu çıktı
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Şüpheli araçtan minyatür sera ve kenevir tohumu çıktı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Şüpheli araçtan minyatür sera ve kenevir tohumu çıktı

Antalya'nın bekçiler tarafından şüphe üzerine durdurulan otomobilde, uyuşturucu madde yetiştirmede kullanılan minyatür sera ve kenevir tohumu ele geçirildi.

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Antalya'nın bekçiler tarafından şüphe üzerine durdurulan otomobilde, uyuşturucu madde yetiştirmede kullanılan minyatür sera ve kenevir tohumu ele geçirildi.

Kemer ilçesi Merkez Mahallesi Yalı Caddesi üzerinde devriye görevi yapan, çarşı ve mahalle bekçileri, bir restoran önündeki otomobil yanında bulunan kişinin durumundan şüphelendi. Sokağa çıkma kısıtlamasını da ihlal eden kişi, sorgulamasında muaf belgesi ibraz edemeyince üzerinde arama yapıldı. A.B'nin üstünde 0,3 gram esrar maddesi ele geçirildi. Narkotik ekiplerince şüphelinin otomobilinde yapılan aramada, ayrı ayrı 4 paket içinde 24 adet kenevir tohumu, 1 adet kapalı vaziyette içerisinde hat bulunmayan cep telefonu, 1 adet hat takılı olan wifi sağlayıcı cihaz, suçtan elde edildiği değerlendirilen 9 bin 950 TL, uyuşturucu madde yetiştirmek üzere 1 adet minyatür sera, 26 adet saksı, 1 adet hava nemlendirici cihaz ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliye pandemi kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle 3 bin 150 TL ceza uygulandı. A.B, "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti (TCK 188)", "Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek veya Bulundurmak (TCK 191)" suçlarından çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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