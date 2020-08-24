Şüpheli araçtan kaçak sigara malzemesi çıktı Denizli'de, durumundan şüphelenen araçta yapılan aramalarda çok sayıda kaçak makaron ve sigara yapımında kullanılan malzeme ele geçirildi.

Denizli'de, durumundan şüphelenen araçta yapılan aramalarda çok sayıda kaçak makaron ve sigara yapımında kullanılan malzeme ele geçirildi.

Honaz ilçesinde seyir halinde olan ve kontrol noktasında durumundan şüphelenen araçta polis ekipleri arama yaptı. Durdurulan araçta yapılan aramalarda çok sayıda makaron, 16 adet bandrol ve 450 paket sarma sigara yapımında kullanılan malzeme ele geçirildi. Ayrıca araçta bulunan iki kişi ise gözaltına alındı. - DENİZLİ

Kaynak: İHA