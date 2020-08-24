Şüpheli araçtan kaçak sigara malzemesi çıktı
Denizli'de, durumundan şüphelenen araçta yapılan aramalarda çok sayıda kaçak makaron ve sigara yapımında kullanılan malzeme ele geçirildi.
24.08.2020 17:17 | Son Güncelleme: 24.08.2020 17:20
Denizli'de, durumundan şüphelenen araçta yapılan aramalarda çok sayıda kaçak makaron ve sigara yapımında kullanılan malzeme ele geçirildi.
Honaz ilçesinde seyir halinde olan ve kontrol noktasında durumundan şüphelenen araçta polis ekipleri arama yaptı. Durdurulan araçta yapılan aramalarda çok sayıda makaron, 16 adet bandrol ve 450 paket sarma sigara yapımında kullanılan malzeme ele geçirildi. Ayrıca araçta bulunan iki kişi ise gözaltına alındı. - DENİZLİ
Kaynak: İHA