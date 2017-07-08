Şüpheli Araçtan Esrar ve Bonzai Ele Geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından şüphe üzerine durdurulan bir araç içerisinde yapılan aramada esrar ve bonzai maddesi ele geçirildi.



Edinilen bilgilere göre Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri Tatlarin yolu hayvan pazarı civarında şüphe üzerine bir aracı durdurdu. Araç içerisinde ve araç içerisinde bulunan üç şahıs üzerinde yapılan arama sonrasında bir miktar kubar esrar ve bonzai maddesi ele geçirildi.



Şahıslar hakkında 'Uyuşturucu Madde Satın Almak, Bulundurmak ve Kabul Etmek' suçlarından yasal işlem yapıldığı öğrenildi. - NEVŞEHİR