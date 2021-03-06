Şüpheli araçtan çıkanlar şoke etti: Yurtdışından getirdikleri 13 köpek yavrusu koruma altına alındı

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Şüpheli araçtan çıkanlar şoke etti: Yurtdışından getirdikleri 13 köpek yavrusu koruma altına alındı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Süleymanpaşa İlçesinde uygulama noktasında durdurulan şüpheli araçtan ülkeye yasa dışı yollardan getirildiği değerlendirilen yavru köpekler ele geçirildi.

Olay, Tekirdağ'ın Süleymanpaşa İlçesi Malkara uygulama noktasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Tekirdağ il Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekiplerince, uygulama noktasında durdurulan 1 araçta şüphe üzerine geniş çaplı arama yapıldı. Aramalar neticesinde ülkeye yurtdışından yasa dışı yollarla sokulduğu değerlendirilen 7 siyah poodle, 1 french bulldog ve 5 sosis (dashound) cinsi olmak üzere toplamda 13 adet köpek yavrusunun kafesler içerisinde olduğu belirlendi. Yavru köpekler koruma altına alınırken, araçta bulunan sürücü ve yolcu olarak bulunan kişiler hakkında yasal işlem başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HALİL DAĞ