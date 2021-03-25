Şüpheli araçtan binlerce uyuşturucu hap ele geçirildi
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Şüpheli araçtan binlerce uyuşturucu hap ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Şüpheli araçtan binlerce uyuşturucu hap ele geçirildi

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde durdurulan şüpheli araçtan, 3 bin 542 adet sentetik ecza hap ele geçirildi.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde durdurulan şüpheli araçtan, 3 bin 542 adet sentetik ecza hap ele geçirildi.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri, Süleymanpaşa ilçesi TOKİ uygulama noktasında şüpheli bir aracı durdurdu. 59 T 0156 plaka ticari taksinin içerisinde bulunan G.D.'den 3 bin 542 adet sentetik ecza hap ele geçirildi.

Konu ile ilgili G.D. yakalanarak şahıs hakkında 'Uyuşturucu Madde Ticareti' suçundan soruşturma başlatıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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