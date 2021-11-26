Şüpheli araçtan binlerce makaron çıktı

KIRIKKALE (İHA) - Kırıkkale'de KOM polisi tarafından şüphe üzerine durdurulan otomobilden 10 bin adet makaron ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekiplerince, trafik kontrol noktasında şüphe üzerine bir araç durduruldu. Araçta yapılan aramada, 10 bin adet dolu makaron ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli şahıs M.Ü. hakkında adli işlem başlatıldı. - KIRIKKALE

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